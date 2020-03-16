فتاة تتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة

قضية غريبة بمدينة تاهلة المغربية، تتهم فيها فتاة باغتصاب فتاة أخرى، في قصة اعتداء لم يألفه المجتمع المغربي.

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وذكرت صحيفة "هسبريس" التي التقت الطرفين، أنه في الوقت الذي يؤكد فيه المشتكون أن ابنتهم تعرضت للاعتداء الجنسي ينفي أهل المتهمة الأمر، مع التأكيد أن ابنتهم كانت تستقبل الطفلة لمساعدتها في الدراسة.

ويتعلق الأمر بأسرتين تقطنان بنفس المنزل، إذ في وقت كانت فيه الابنة ذات الـ 10 سنوات والتي تعاني من صعوبات في النطق تجد صعوبات بادرت والدتها لتطلب من ابنة جيرانها ذات الـ17 سنة أن تقدم لها المساعدة، خاصة أن الأخيرة تجلس في البيت بدون أي عمل أو دراسة.

وافقت الفتاة وباتت تستقبل الطفلة لشهور متتالية، إلا أنها، حسب روايتها، تؤكد أن الطفلة لم تعد تحضر لديها خلال الشهور التي تقول إنها تعرضت فيها للاعتداء وهو أمر ينفيه والد الطفلة المعتدى عليها.

وقال والد الطفلة المعتدى عليها: "في 13 يناير الماضي، كنت اشتغل في السوق فإذا بي أتلقى اتصالا من زوجتي تطلب مني أن أحضر على وجه السرعة بسبب وجود مشكل كبير يتعلق بتعرض ابنتي ذات العشر سنوات للاعتداء".

وتابع قائلا: "حين القدوم إلى البيت حاولت الاستفسار من ابنتي سألتها ما الذي حدث، فأخبرتني أن ابنة الجيران هي من اعتدت عليها، وحينما ذهبت إلى الطبيب أخبرني بأن الفتاة مورس عليها نوع من العنف نتج عنه تعفن".

أما والد الفتاة المتهمة فاعتبر أن ما يروج من قبل الأسرة هو "مجرد افتراء من قبل عائلة الفتاة".

وقال العياشي تكررا، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تاهلة: "لأول مرة في مدينة تاهلة يتم الاعتداء على طفلة بطرق جديدة لم يألفها المجتمع المغربي"، مشددا على ضرورة تعميق البحث في الموضوع.

المصدر: "هسبريس"