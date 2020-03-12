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إزاحة الستار عن تمثال المارشال روكوسوفسكي في حميميم

مجتمع

إزاحة الستار عن تمثال المارشال روكوسوفسكي في حميميم
Sputnik
المارشال روكوسوفسكي
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اتصلت هيئة الأركان العامة الروسية الأسبوع الجاري بحفيدة القائد الأسطوري للحرب الوطنية العظمى المارشال، قسطنطين روكوسوفسكي لتحضر إلى قاعدة "حميميم" وتشارك في مراسم تدشين تمثال جدها.

إزاحة الستار عن تمثال المارشال روكوسوفسكي في حميميم
وزارة الدفاع الروسية
تمثال المارشال روكوسوفسكي

وقد نصب التمثال النصفي البرونزي للمارشال روكوسوفسكي (1896 – 1968) في ممشى المجد الذي تم تدشينه في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية.

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وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن الغاية من نصب التمثال في حميميم هي تعزيز الروح الوطنية لدى الجنود والضباط الذين يخدمون في القاعدة.

وتولى إبداع التمثال النحات الروسي المعروف، ميخائيل سيرديوكوف، وتلاميذه من روستوف وكراسنودار وموسكو وفولغوغراد وغيرها من المدن الروسية ممن قرروا النحت المجاني لتماثيل القادة العسكريين الروس الذين مجدوا البلاد.

وسبق لهم أن نحتوا ما يزيد عن 70 تمثالا برونزيا للشخصيات البارزة في الدولة خلال المرحلتين السوفيتية والروسية. ومنها التمثال البرونزي للمارشال الأسطوري، قسطنطين روكوسوفسكي.

يذكر، أن قسطنطين روكوسوفسكي ولد عام 1896 في وارسو وشارك في الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث تولى قيادة أهم المعارك والجيوش والجبهات وكان وزير الدفاع لبولندا ونائب وزير الدفاع للاتحاد السوفيتي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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