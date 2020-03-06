مصر.. انتحار جماعي لـ3 مراهقات والأسباب غامضة

أقدمت 3 فتيات في مصر على انتحار جماعي باستخدام "حبوب الغلة القاتلة" في محافظة الشرقية، حيث لم تتخط أعمارهن الـ16 عاما.

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وفكرت الفتيات في شراء حبوب الغلة القاتلة، حيث ماتت أصغرهن 14 عاما، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، على الفور إثر تناولها الحبة المميتة.

وأقدمت صديقتاها طالبة تبلغ من العمر 15 عاما، وأخرى بنفس العمر على تناول الحبوب القاتلة، ليفارقهن حياتهن فور وصولهن للمستشفى.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية تمر الفتيات الثلاث بأزمة نفسية، بسبب التفكك الأسري والمشاكل العائلية، وهو ما دفعهن للتفكير في الانتحار بتناول الحبوب.

انتقلت جثامين الفتيات الثلاث إلى مستشفى الزقازيق الجامعي أمس الخميس، وتوفيت الأولى على الفور، بينما الثانية لفظت أنفاسها الأخيرة فجر اليوم، والثالثة ظلت تنازع الموت طيلة 24 ساعة كاملة، ولكن فرص نجاتها كانت قليلة، وماتت منذ قليل.

وتكثف النيابة جهودها للوقوف على ملابسات تلك الواقعة، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء فكرة انتحار الفتيات الثلاث، وتشريح جثثهن، ولكن المؤشرات الأولى تؤكد مرورهن بأزمة نفسية أدت إلى تفكيرهن بالانتحار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية