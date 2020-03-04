مروج أخبار زائفة عن فيروس كورونا في كازاخستان مهدد بالسجن

ألقى رجال الشرطة في كازاخستان القبض على ناشر أخبار مزيفة عن فيروس كورونا.

وذلك بعد أن صور مواطن كازاخستان من أهالي مدينة شمقند، علي بيك أمزييف، مقطع فيديو أظهر تدريبات رجال وزارة الطوارئ على أنها عملية إجلاء المواطنين من متجر لإصابتهم بفيروس كورونا.

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وقال ناطق باسم شرطة شمقند إن قوانين جمهورية كازاخستان تقضي بإخضاع من ارتكب جريمة تشكل خطورة على النظام الاجتماعي للعقوبة الجنائية وبصورة خاصة السجن لمدة عام واحد.

ولم يتوقع، أمزييف، الذي يعمل في أحد متاجر شمقند أن ينشر عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مدونته. واعتذر عن ارتكاب الجنحة فنشر فيديو يحتوي على اعتذاره على الإنترنت بطلب من شرطة شمقند.

يذكر أن السياسي الروسي المعروف، فلاديمير جيرينوفسكي اقترح اتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون انتشار أخبار زائفة بشأن فيروس كورونا، كما اقترح إعدام كل من نشر أخبارا زائفة عن كورونا بالرصاص في كالينينغراد وموسكو وجزيرة ساخالين الروسية.

المصدر: فيستي