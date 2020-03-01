السلطات الكويتية تعتقل المغرد "الماركسي نصير الشعب"

اعتقلت سلطات الكويت المغرد "الماركسي نصير الشعب"، مجهول الهوية الذي يغرد تحت هذا الاسم، منتقدا الحكومة بطريقة ساخرة، ويعتبره النشطاء أفضل المغردين بأسلوبه الساخر والمضحك والشيق.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني "أن رجال المباحث استطاعوا تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه صاحب الحساب المتهم بانتقاد الأجهزة الحكومية بطريقة ساخرة".

إنتقاد الحكومة بطريقة ساخرة ..



وين الجريمة بالموضوع❗️



مو معقولة ١٤٠ حرف تقول رايك فيهم يستدعونك ويحققون معاك .. هذي الديمقراطية إللي تنادون فيها 😤

للعلم

لم يشتم ويقذف بتغريداته ..

الديرة تطفح بلاوي تاركينها وشادين حيلكم عالمغردين..

#الحرية_للمغرد_نصير_الشعبpic.twitter.com/4jt7cywg5F — 3aisha alayoub 🇰🇼 (@kanoshah) February 29, 2020

ولم يكشف المصدر الأمني عن الاسم الحقيقي لصاحب الحساب والذي يعرف نفسه بأنه "رئيس جمعية الكادحين الكويتية، ناشط سياحي وإذا فلست أصير سياسي، مدرب معتمد بجلد الذات، صعلوك، كويتي وبنفجر".

واعتاد المغرد الشهير توجيه انتقادات لاذعة لمختلف الجهات الرسمية في البلاد من خلال تغريداته الفكاهية الساخرة، والتي كان آخرها تغريدة قبل يومين وجهها إلى نقابة الكهرباء والماء فيما يتعلق بمرض كورونا.

ولاقى نبأ ضبط المغرد "الماركسي" ردود فعل غاضبة من قبل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الذين طالبوا بإخلاء سبيله وتصدر وسم #الحرية_للمغرد_نصير_الشعب المراتب الأولى في "تويتر".

وكتب ناشط منتقدا اعتقال الشاب الكويتي

#الحرية_للمغرد_نصير_الشعب الذي اعتقلته السلطات توجهت لحساب هذا المغرد الخطير لمعرفة محتواه وطبعاً تشرفت بمتابعته وادركت ان الرجل ينتقد الطبقة التي تشكل الخطر الحقيقي على الشعب.

لايوجد لديه خطاب طائفي ولا هبل تكفيري لكن نقد للتجار اللصوص .



الحكومة سجنت نصير الشعب لصالح من؟ pic.twitter.com/U9Vl3c6hud — ا.د عبدالهادي العجمي (@DrAbdulhadiAjmi) March 1, 2020

وقال آخر :

المغرد الموهوب وخفيف الظل @bof9laa اول مغرد وهمي تجتمع علية اطياف الشعب الكويتي والعربي و بكافة مذاهبهم علي خلقه و ادبه و احترامه ، والجميع يستنكر ما حصل له تحت وسم #الحرية_للمغرد_نصير_الشعبpic.twitter.com/4SSm0tzEGt — الحرية ل.بوفصلة نصير الشعب (@FourSeasons143) February 29, 2020

المصدر: "الأنباء" ومواقع عربية