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السلطات الكويتية تعتقل المغرد "الماركسي نصير الشعب"

مجتمع

السلطات الكويتية تعتقل المغرد
Globallookpress
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اعتقلت سلطات الكويت المغرد "الماركسي نصير الشعب"، مجهول الهوية الذي يغرد تحت هذا الاسم، منتقدا الحكومة بطريقة ساخرة، ويعتبره النشطاء أفضل المغردين بأسلوبه الساخر والمضحك والشيق.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني "أن رجال المباحث استطاعوا تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه صاحب الحساب المتهم بانتقاد الأجهزة الحكومية بطريقة ساخرة".

ولم يكشف المصدر الأمني عن الاسم الحقيقي لصاحب الحساب والذي يعرف نفسه بأنه "رئيس جمعية الكادحين الكويتية، ناشط سياحي وإذا فلست أصير سياسي، مدرب معتمد بجلد الذات، صعلوك، كويتي وبنفجر".

واعتاد المغرد الشهير توجيه انتقادات لاذعة لمختلف الجهات الرسمية في البلاد من خلال تغريداته الفكاهية الساخرة، والتي كان آخرها تغريدة قبل يومين وجهها إلى نقابة الكهرباء والماء فيما يتعلق بمرض كورونا. 

السلطات الكويتية تعتقل المغرد

ولاقى نبأ ضبط المغرد "الماركسي" ردود فعل غاضبة من قبل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الذين طالبوا بإخلاء سبيله وتصدر وسم #الحرية_للمغرد_نصير_الشعب المراتب الأولى في "تويتر".

وكتب ناشط منتقدا اعتقال الشاب الكويتي 

وقال آخر :

المصدر: "الأنباء" ومواقع عربية

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