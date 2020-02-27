اغتصاب واحتجاز .. نجمة بوب شهيرة تكشف حقائق صادمة عنها
كشفت المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية، دافي، لمعجبيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تعرضها للاحتجاز والاغتصاب.
وقالت دافي البالغة من العمر 35 عاما، إنها كانت ترغب في مشاركة تجربتها مع المعجبين "مرات عديدة"، وأضافت نجمة البوب، التي تنحدر من نيفين في غويند في أقصى شمال ويلز، أنها لم تكن تريد أن تظهر للعالم "الحزن الذي في عينيها".
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You can only imagine the amount of times I thought about writing this. The way I would write it, how I would feel thereafter. Well, not entirely sure why now is the right time, and what it is that feels exciting and liberating for me to talk. I cannot explain it. Many of you wonder what happened to me, where did I disappear to and why. A journalist contacted me, he found a way to reach me and I told him everything this past summer. He was kind and it felt so amazing to finally speak. The truth is, and please trust me I am ok and safe now, I was raped and drugged and held captive over some days. Of course I survived. The recovery took time. There’s no light way to say it. But I can tell you in the last decade, the thousands and thousands of days I committed to wanting to feel the sunshine in my heart again, the sun does now shine. You wonder why I did not choose to use my voice to express my pain? I did not want to show the world the sadness in my eyes. I asked myself, how can I sing from the heart if it is broken? And slowly it unbroke. In the following weeks I will be posting a spoken interview. If you have any questions I would like to answer them, in the spoken interview, if I can. I have a sacred love and sincere appreciation for your kindness over the years. You have been friends. I want to thank you for that x Duffy Please respect this is a gentle move for me to make, for myself, and I do not want any intrusion to my family. Please support me to make this a positive experience.
وكتبت دافي عبر حسابها على "إنستغرام"، رسالة قالت فيها: "يمكنكم تخيل عدد المرات التي فكرت فيها في كتابة هذا، والطريقة التي سأكتب بها وكيف سأشعر بعد ذلك".
وتابعت: "لا أعلم ما هو السبب الذي جعلني أعتقد أنه الوقت المناسب الآن، وما الذي جعلني أشعر بالإثارة والتحرر للحديث، لا أستطيع تفسير ذلك".
وأضافت: "يتساءل الكثير منكم عما حدث لي، وأين اختفيت ولماذا .. الحقيقة هي أنني تعرضت للاغتصاب والتخدير والاحتجاز عدة أيام، وبالطبع نجوت، وأرجو أن تثقوا بأنني بخير وأمان الآن. استغرق الانتعاش وقتا طويلا، ولا توجد وسيلة بسيطة لقول ذلك".
كما ذكرت نجمة البوب البريطانية أن صحفية أقنعتها خلال فصل الصيف الماضي بالحديث عن تجربتها، وقد "شعرت بالدهشة لأنني أتحدث أخيرا".
وأوضحت دافي: "البوح بهذا الأمر ليس سهلا.. لكن يمكنني أن أقول لكم إنني خلال العقد الأخير قطعت وعدا على نفسي بأن أشعر مجددا بالشمس تسطع في قلبي مرة أخرى.. والشمس تسطع الآن في داخلي".
واستمرت في القول: "تسألون لماذا لم أختر استخدام صوتي للتعبير عن ألمي؟ لم أرد أن أظهر للعالم الحزن في عيني. وكنت أسأل نفسي كيف يمكنني الغناء وقلبي محطم؟"، ومضت قائلة إن قلبها "يتعافى بهدوء"، وأنها ستنشر قريبا مقابلة صوتية سترد فيها على جميع الأسئلة.
وأثنى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على ما قلته نجمة البوب ومشاركتها ما تعرضت له مع العالم، وأشار بعضهم إلى أنهم "تساءلوا لسنوات" عن المكان الذي ذهبت إليه وعلقوا بأنهم "صُدموا" لقراءة أسباب ذلك الغياب.
يشار إلى أن دافي حظيت بشهرة واسعة في السابق وأحيت مجموعة كبيرة من العروض والمهرجانات في جميع أنحاء العالم، وحازت جائزة غرامي الموسيقية الأميركية العريقة لأفضل ألبوم بوب مغنى العام 2008 عن "روكفيري". وفي العام 2009، فازت بثلاث جوائز "بريت أوارد" الموسيقية البريطانية.
المصدر: ديلي ميل