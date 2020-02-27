الحكومة الروسية تقر قواعد التعامل مع طائرات ومروحيات تخرق الأجواء الروسية

أقر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، القواعد الجديدة الخاصة باستخدام السلاح ضد الطائرات والمروحيات التي تخترق الحدود الجوية الروسية.

وقد نشرت تلك القواعد في البوابة الحكومية الرسمية الخاصة بالوثائق القانونية.

وجاء في القواعد أن القوات الجوية والفضائية الروسية يجب عليها أولا أن ترسل إلى الطائرات والمروحيات التي خرقت الحدود الجوية أوامر بصرية ولاسلكية لتغادر أجواء روسيا. وفي حال رفضت تلك الطائرات تنفيذ الأوامر والإشارات المرسلة إليها من الضروري إجبارها على الهبوط أو طردها من الأجواء الروسية.

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وفي حال اختطاف طائرة على أيدي إرهابيين يجب على السلطة العسكرية الروسية إجبارها على الهبوط في مطارات معينة. ويحق للعسكريين إطلاق النار عليها في حال رفض طياروها الهبوط في تلك المطارات.

ولا يحق للعسكريين الروس بإسقاط طائرات مدنية خرقت الحدود الجوية الروسية وتحمل ركابا أو رهائن على متنها. وفي حال خلو الطائرات أو المروحيات المدنية الخارقة للأجواء الروسية من الركاب أو الرهائن تسمح القواعد الجديدة بإسقاطها إذا رفض طياروها تنفيذ الأوامر المرسلة إليها.

يذكر أن القواعد الجديدة أدخلت تعديلات في قانون عام 1994 الذي لم يسمح أيضا بإسقاط الطائرات المدنية مع الركاب على متنها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا