سويسرا تتصدر تصنيف أكثر بلدان العالم أمانا وتونس في المرتبة 78

أعد الخبراء في شركات التأمين الفرنسية تصنيف أكثر بلدان العالم أمانا بالنسبة إلى السياح.

وطرح الخبراء مجالات يجب أن تتصدر فيها البلدان الراغبة في أن تدخل التصنيف. ومن بينها الصحة ووسائل النقل وعدد الجرائم وحوادث المرور وغيرها.

إقرأ المزيد

وشغلت سويسرا المرتبة الأولى في التصنيف حيث جنت 93.4 نقطة من أصل 100 نقطة. وشغلت سنغافورة المرتبة الثانية (92.7 نقطة) وبعدها النرويج (91.1 نقطة)، لوكسمبورغ، قبرص، إيسلندا، الدانمارك، البرتغال، فنلندا، اليابان.

أما الولايات المتحدة فشغلت المرتبة الـ44 في التصنيف.

فيما يتعلق بالبلدان التي تتمتع بشعبية فائقة بين السياح فإن مصر شغلت المرتبة الـ65 وتركيا في المرتبة الـ69 وتونس في المرتبة الـ78.

من ناحية أخرى فإن شركات التأمين الأمريكية أعدت تصنيفا آخر حيث احتلت أستراليا المكانة الأولى وبعدها سويسرا ونيوزلندا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا