مصر ستشهد ارتفاعا في حجم إنفاق سياح الخليج عام 2020

أكد التقرير الأخير الصادر عن معرض سوق السفر العربي 2020، أن مصر ستشهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الإنفاق من قبل السياح القادمين من دول الخليج عام 2020.

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وقال التقرير إنه من المتوقع أن يصل حجم الدخل إلى 2.36 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 11% عن عام 2019، مشيرا إلى أن السياح القادمين من المملكة العربية السعودية سيقودون هذا النمو.

وفي هذا الجانب، بلغ عدد الرحلات التي قام بها الزوار القادمون من المملكة إلى مصر 1410 رحلات عام 2019، مع توقعات تشير إلى ارتفاع عدد السياح بواقع 1.8 مليون سائح بحلول عام 2024 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.

وعلى مستوى حجم الإنفاق، أنفق الزائرون السعوديون 633 مليون دولار عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.13 مليار دولار حتى 2024 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11%، وذلك وفقًا لشركة "كوليرز إنترناشونال"، شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي.

تعليقا على ذلك، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "بلغ إجمالي إيرادات السياحة في مصر نحو 16.4 مليار دولار عام 2019، ومن المنتظر أن تقفز إلى 29.7 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 13%".

وفي هذا الإطار، تعد مصر سوقا خارجية رئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلت 1.84 مليون زائر عام 2019، ومن المتوقع أن تحقق نموا ملحوظًا ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر بقدوم عام 2024".

هذا وتعد ألمانيا أكبر سوق دولية مصدرة للسياح إلى مصر بإجمالي 2.48 مليون زائر عام 2019 بزيادة قدرها 46% عن عام 2018 وبحجم إنفاق كلي بلغ 1.22 مليار دولار أمريكي.

وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تستقبل مصر نحو 2.9 مليون زائر ألماني بحلول عام 2024 بمعدل إنفاق يلامس 2.18 مليار دولار.

المصدر: صدى البلد