مصدر يكشف عن إجراءات جديدة في المطارات المصرية للسياح الروس

قال مصدر مصري مطلع لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إنه من المزمع إنشاء بوابات داخلية منفصلة ومكاتب لتسجيل الوصول للمسافرين الروس.

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وأوضح المصدر الوكالة: "تم عرض بوابات منفصلة على الخبراء الروس الذين قاموا بفحص تدابير الأمن في المطارات المصرية، ويقترح استخدامها خصيصا للركاب القادمين من روسيا وكذلك مكاتب منفصلة لتسجيل الوصول".

وأشار المصدر إلى أن الخبراء الروس فحصوا جميع الإجراءات الأمنية، بدءا من وصول الركاب للمطار، واستكمال جميع الإجراءات وانتهاء بفحص الركاب والأمتعة، وتعرفوا على عمل كاميرات المراقبة بالفيديو، ونظام الوصول للموظفين في المطار.

وتوقفت حركة الطيران بين روسيا ومصر في نوفمبر 2015، على خلفية كارثة تحطم طائرة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية فوق سيناء، كانت متجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، وعلى متنها 224 شخصا لقوا حتفهم جميعا، وصنفت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية هذا الحادث كعمل إرهابي.

وفي يناير 2018، وقع الرئيس الروسي مرسوما يقضي باستئناف الطيران الدوري إلى القاهرة لتنفذ أول رحلة إليها يوم 11 أبريل من العام نفسه، لكن حركة الطيران بين المدن الروسية ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة لا تزال معلقة، حيث تصر روسيا على ضرورة تشديد مصر الإجراءات الأمنية في مطاراتها.

المصدر: نوفوستي