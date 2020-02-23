عشيرة عراقية تلغي التقبيل.. بسبب "كورونا"!

دعت عشيرة "آل بوجياش" في محافظة المثنى جنوبي العراق، أبناءها إلى إلغاء التقبيل والاكتفاء بالمصافحة في المناسبات، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

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ونصحت العشيرة في منشور عبر "فيسبوك" أبناءها، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، "بارتداء الكمامات وعدم التقبيل في المناسبات والاكتفاء بالمصافحة فقط".

ونفت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" في عموم البلاد، وذلك بعدما تحدثت وسائل إعلام نقلا عن مصادر عراقية، عن وجود إصابة بفيروس "كورونا" في العراق.

ونصحت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أمس السبت، مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، كإجراء وقائي تحسبا لدخول فيروس "كورونا" إلى الأراضي العراقية.

المصدر: RT