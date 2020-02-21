كويتيان في قبضة الأمن بتهمة "الأفعال الفاضحة" بعدما كشف "سناب شات" موقعهما!

قبضت قوات الأمن الكويتية على مواطنين اثنين بتهمة القيام بأفعال فاضحة، بعدما ظهرا على تطبيق "سناب شات" في حفل برفقة فتاتين شبه عاريتين، حيث نسيا تفعيل خاصية إغلاق نظام الخرائط.

وفي التفاصيل، أن رجلين كويتيين ظهرا في مقطع فيديو عبر "سناب شات"، أثناء ارتكابهما أفعال منافية للآداب العامة في حفل إباحي، حيث شاركا المقطع مع عدد من أصدقائهما، لكنهما نسيا استخدام خاصية عبر التطبيق، تمنع إظهار الموقع، ما مكن قوى الأمن من تحديد موقعهما ومن ثم هويتهما والقبض عليهما في وقت لاحق.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" الكويتية، إن "مقطع فيديو خادشا للحياء وصل إلى رجال مباحث الآداب، بعدما انتشر في مواقع الإنترنت، يوثق أفعالا منافية للآداب العامة بين شابين وفتاتين شبه عاريتين، ويقوم أحدهما بتنقيط آلاف الدنانير على رأسيهما. وبالتحري تبين أن أحداثه دارت في أحد المخيمات الكائنة في محافظة الجهراء، وبعد إجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية الشابين، واتضح أنهما مواطنان أحضرا الفتاتين مقابل المال وارتكبا أفعالا مشينة وثّقها أحدهما ونشرها على سناب شات لأصدقائه المضافين لديه، لكنه نسي تفعيل وضع "الشبح"، وهو إغلاق نظام الخرائط فاستطاع عدد كبير مشاهدته".

وأضاف المصدر أن "رجال المباحث وبعد تحديد هوية المواطنين، توجهوا إلى مكان سكن الرجلين وتمكنوا من القبض عليهما، وتم التحفظ عليهما للتحقيق معهما في الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

المصدر: الراي الكويتية