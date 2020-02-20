الشرطة السعودية تعتقل مواطنا مخمورا حرق زوجته بطريقة بشعة

ألقت شرطة منطقة جازان في السعودية القبض على مواطن حرق زوجته بسكب مادة البنزين عليها وإشعال النار بها، وهو تحت تأثير الخمور.

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وأحرق مواطن سعودي في الأربعين من العمر، زوجته الثلاثينية، بسكب البنزين عليها وإشعال النيران فيها، بعد تناوله الخمور، في إحدى قرى مدينة جازان.

وأكدت مصادر لصحيفة "عكاظ" أن الزوج فقد صوابه من أثر الخمور التي تعاطاها، وبادر بالاعتداء على زوجته ضربا في البداية، قبل أن يبدأ بحرقها، لتصاب بإصابات بليغة، مما استدعى نقلها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

ووفقا للمتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، فإن المريضة في وضع صحي مستقر، رغم أنها لا تزال تتنفس اصطناعيا، مبينا أنها ستخضع لجراحة تجميلية من آثار الحريق الذي أتى على 50% من جسدها.

وأشار إلى أنه حسب الخطة العلاجية سيتم نزع جهاز التنفس الصناعي حال تحسن وظائف الجهاز التنفسي للمريضة.

المصدر: عكاظ