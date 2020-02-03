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السعودية.. كاميرا مراقبة توثق لحظة فرار قاتل من مسرح الجريمة

أخبار العالم العربي

السعودية.. كاميرا مراقبة توثق لحظة فرار قاتل من مسرح الجريمة
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لحظة فرار الجاني من جريمته
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وثقت كاميرا أحد المستوصفات الخاصة بمدينة القاعد شمالي محافظة حائل، شخصا ينزل من سيارة كان يقودها، وغادر المكان بسرعة على متن سيارة أخرى كانت في انتظاره حملته إلى وجهة مجهولة.

واتضح بعدها، أن السيارة المتوقفة بداخلها مواطن عشريني متوفى، وعليه آثار الضرب، وتهشم برأسه.

وقام المواطنون بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت التحقيق في الحادث، فيما نقلت جثة المجني عليه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى استكمال الإجراءات النظامية بذلك.

المصدر: سبق

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