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سوريا.. تحرير طفل سجن في غرفة مظلمة مقفلة بسلاسل حديدية!

مجتمع

سوريا.. تحرير طفل سجن في غرفة مظلمة مقفلة بسلاسل حديدية!
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كشفت وزارة الداخلية السورية ملابسات تحرير طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره، سجن من قبل والده وزوجة والده في غرفة بقرية "الشلفاطية" بمحافظة اللاذقية.

وذكرت الوزارة، أن دورية للشرطة أرسلت إلى المكان المحدد، حيث "شوهدت غرفة مقفلة بسلاسل حديدية وبداخلها الطفل المذكور، وهو بحالة مزرية، ويعاني من الخوف والبرد والجوع والمرض، تمت إزالة السلاسل والقفل مباشرة من قبل عناصر شرطة الناحية وتحرير الطفل من الغرفة المظلمة التي كانت بحالة مزرية فلا يوجد فيها كهرباء ولا تدفئة، ونوافذها وبابها بدون زجاج وسقفها عبارة عن شادر لا يرد البرد والمطر والهواء".

وأفيد أيضا في هذا الشأن بأنه "تم إلقاء القبض على الأب وزوجته، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وأن سبب أفعالهما هو شقاء الطفل على حد تعبيرهما ورفض أمه المطلقة استلامه".

كما اتخذت السلطات "الإجراء القانوني اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص".

المصدر: وزارة الداخلية السورية على الفيسبوك

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