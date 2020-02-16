أردني يبحث عن عائلة صديقه المصري لدفنه

ناشد مواطن أردني السلطات للمساعدة في الوصول إلى عائلة صديقه المصري الثمانيني المتوفى وحيدا في عمان، من أجل الحصول على تصريح لدفنه، حيث لا تزال جثته في ثلاجة المستشفى منذ أسبوعين.

وأشارت مصادر مقربة من المواطن الأردني مأمون فراج، أن صداقة جمعته بالمصري المغترب في الأردن، أحمد سيد عبد ربه (82 عاما)، امتدت 17 عاما، حيث توفي عبد ربه قبل أسبوعين في العاصمة الأردنية التي وصلها قبل 27 عاما، وعمل فيها في أحدى محلات كواء ملابس.

ومنذ لحظة وفاة صديقه المصري لم يهدأ فراج، من أجل الحصول على إذن دفن لصديقه الذي فقد جواز سفره منذ 2015، وهو ما جعل الوصول لعائلته في مصر "أمرا صعبا".

ووجد فراج نفسه يسابق الزمن لإكرام صديقه المتوفي بدفنه، فبموجب القوانين في الأردن تبقى الجثة في الثلاجة لمدة 40 يوما، وإذا لم يستدل على عائلته تدفنه الدولة.

تواصل المواطن الأردني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي و"صفحة الجالية المصرية في الأردن"، التي نشرت بدورها بيانات المتوفى في تدوينة تسأل فيها عن أهله، كما تواصلت الصفحة مع السفارة المصرية في الأردن والتي اشترطت أن العائلة فقط هي من له حق الحصول على تصريح الدفن.

وبعد بحث طويل وانتظار، وصلت رسالة لفراج من وزارة الهجرة المصرية، تعلمه فيها بأنه "تم التوصل لعائلة عبد ربه"، لكن حتى الآن لم يتم إصدار التوكيل من العائلة لدفنه.

ويؤكد المواطن الأردني، أن العم أحمد أوصى بدفنه في الأردن.

المصدر: وكالات