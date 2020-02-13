 
مباشر

وفاة مؤلف مصري كبير بعد صراع مع المرض

مجتمع

وفاة مؤلف مصري كبير بعد صراع مع المرض
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9fu

أعلن الكاتب المصري أيمن سلامة، وفاة السيناريست والمؤلف صلاح المعداوي، عن عمر ناهز 84 سنة، بعد حياة فنية حافلة بالعديد من الأعمال.

وفاة مؤلف مصري كبير بعد صراع مع المرض
facebook
المؤلف صلاح المعداوي
إقرأ المزيد
وفاة الكاتب المسرحي المصري المعروف لينين الرملي بعد صراع مع المرض
وفاة الكاتب المسرحي المصري المعروف لينين الرملي بعد صراع مع المرض

وكتب سلامة، عبر حسابه في "فيسبوك": "الكاتب الأستاذ صلاح المعداوي في ذمة الله .. افتقدنا اليوم كاتبا ومثقفا كبيرا يحمل قضايا وطنه في قلبه.. هو واحد من مؤسسي جمعية مؤلفي الدراما وكان يشغل منصب الأمين العام حتى وفاته منذ قليل، بعد صراع مع المرض، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين".

ويعد السيناريست صلاح المعداوي كاتب قصة وسيناريو وحوار من مواليد عام 1936، حاصل على شهادة ليسانس الآداب قسم الصحافة، تقلد العديد من المناصب مثل المستشار الإعلامي لهيئة الكتاب ووكيل وزارة الثقافة، من أبرز مسلسلاته (الستات ما يعملوش كده، أبو الفلوس، زوجة بالكمبيوتر)، ومن مسرحياته (حالة عم إبراهيم الفار، اللي نفسه في حاجة يقولها).

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!