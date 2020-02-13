وفاة مؤلف مصري كبير بعد صراع مع المرض

أعلن الكاتب المصري أيمن سلامة، وفاة السيناريست والمؤلف صلاح المعداوي، عن عمر ناهز 84 سنة، بعد حياة فنية حافلة بالعديد من الأعمال.

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وكتب سلامة، عبر حسابه في "فيسبوك": "الكاتب الأستاذ صلاح المعداوي في ذمة الله .. افتقدنا اليوم كاتبا ومثقفا كبيرا يحمل قضايا وطنه في قلبه.. هو واحد من مؤسسي جمعية مؤلفي الدراما وكان يشغل منصب الأمين العام حتى وفاته منذ قليل، بعد صراع مع المرض، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين".

ويعد السيناريست صلاح المعداوي كاتب قصة وسيناريو وحوار من مواليد عام 1936، حاصل على شهادة ليسانس الآداب قسم الصحافة، تقلد العديد من المناصب مثل المستشار الإعلامي لهيئة الكتاب ووكيل وزارة الثقافة، من أبرز مسلسلاته (الستات ما يعملوش كده، أبو الفلوس، زوجة بالكمبيوتر)، ومن مسرحياته (حالة عم إبراهيم الفار، اللي نفسه في حاجة يقولها).

المصدر: وسائل إعلام مصرية