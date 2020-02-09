قصة أقدم سجين سعودي تستحوذ على اهتمام المملكة وسط تدخل قبائلي واسع (فيديو)

نجحت جهود وساطة قبلية في إقناع عائلة قتيل سعودي لقي حتفه قبل نحو 27 عاما، في تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ابنهم، الذي يعتبر أقدم سجين في المملكة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماع رسالة بعثها السجين السعودي، هادي بن سعود بن كدمة آل الشريف الحبابي، عبر مقطع فيديو يتحدث فيها من داخل السجن عن ظروف ارتكابه الجريمة قبل نحو 3 عقود، ويطلب مساعدته في إقناع عائلة الضحية بالعفو عنه، مما أسفر عن تدخل وجهاء وشيوخ قبائل.

وذكرت حسابات في موقع "تويتر" تمثل قبائل سعودية، بينها صفحتا "ملتقى قبائل الحباب" و"منصات قحطان الإعلامية"، أن عائلة الضحية وافقت على تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل لمدة أسبوع، ما فتح الباب واسعا أمام مواصلة جهود الوساطة لإقناعهم بالعفو الكامل عن السجين، الذي أمضى 27 عاما محبوسا.

🔴 عاجل :

تم تأجيل موعد #القصاص لمدة اسبوع ، هذي ان شاء الله بشارة خير للتنازل



يالله ياكريم لين قلوبهم وخلص عبدك من كربته وهمه#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 — منصات قحطان الإعلامية قبائل قحطان (@qahtan_tribe) February 9, 2020

يأتي ذلك بعد أن اجتمع عدد من ممثلي قبائل سعودية أمام منزل عائلة ضحية الجريمة من أجل مناشدة أهل الدم العفو عن "أقدم سجين" في المملكة قبيل ساعات من تنفيذ القصاص بحقه.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه عدد من الرجال وقد ألقوا عقالاتهم وأشمغتهم على الأرض، ووضعوا رقابهم عليها في إشارة إلى طلب العفو عن السجين.

فيديو

30 عام خلف القضبان.. شاهد : عدد من القبائل تناشد أهل الدم بالعفو عن أقدم سجين بالمملكة هادي ابن كدمة بظهران الجنوب وساعات تفصله عن القصاص #ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/ysAcu6F2Mi — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 8, 2020

“تكفى يا عبدالله “.. شاهد : جموع من القبائل تناشد أهل الدم بالعفو عن “هادي ابن كدمة” بظهران الجنوب

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/iWodvmDn1I — صحيفة الحقو (@alhaqonews) February 9, 2020

حشود كبيره من مختلف القبائل

تخرج وتناشد أهل الدم للعفو عن السجين

هادي ابن كدمة أقدم سجين بالسعودية

30 سنه خلف القضبان .



تكفـون يال فرثان

يا رفقنا اللي يبشر بسعدنا

خبر الدنيا تجيب اللي تجيبه



#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/4pjXS0knH9 — ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي (@Shurif_Tribe) February 9, 2020

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 ثلاثين سنه مسجون وراح شبابه يكفيه ..اعتقوه لوجه الله 💔💔 pic.twitter.com/QWX7V2gobY — ۛ ּنۨــۄڕہ ּا̍ڶــڙهــڕٰا̍نۨــۑْۧ (@roo7kana21) February 9, 2020

وتم نشر رسالة السجين السعودي في ظل نجاح الكثير من جهود وساطة مماثلة في الماضي، في إقناع عوائل الضحايا بالعفو عن قاتلي أبنائهم في بلد يحكم بالإعدام على المدانين بجرائم القتل العمد، مع إمكانية عدم تنفيذ الحكم في حال قررت أسرة القتيل العفو مقابل دية مالية أو من دونها.

وارتكب القاتل جريمته في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، بعدما وجه طعنات لأحد أبناء عمومته، ليرديه قتيلا رغم محاولته إسعافه فور وقوع الجريمة بحسبما قال في رسالته التي روى فيها تفاصيل أخرى، بينها شعور القلق والخوف الذي يعيشه مع اقتراب موعد تنفيذ حكم القصاص.

وناشد السجين السعودي في رسالته كبار قادة البلاد بمن فيهم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وشيوخ القبائل وعلماء الدين، بالتدخل لإنقاذ حياته مع اقتراب موعد تنفيذ الحكم، الذي يجري عادة في ساحة عامة باستخدام السيف.

رسالة من السجين هادي الحبابي الله يفك عوقه



بعد قليل حكم القصاص عليه



دعواتكم الله يفرح عائلته بالتنازل عنه



#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/0ukJs61byS — فهد القثامي (@fahadCanada2) February 9, 2020

قال تعالى:(وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

لهذا وعد الله سبحانه وتعالى من ينزل نفسه ذلك المقام العالي بأن يكون أجره على الله قال تعالى:

(فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)

30 سنه سجين .

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/MLLsOr2yW3 — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) February 9, 2020

المصدر: تويتر + وسائل إعلام خليجية