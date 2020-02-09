قصة أقدم سجين سعودي تستحوذ على اهتمام المملكة وسط تدخل قبائلي واسع (فيديو)
نجحت جهود وساطة قبلية في إقناع عائلة قتيل سعودي لقي حتفه قبل نحو 27 عاما، في تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ابنهم، الذي يعتبر أقدم سجين في المملكة.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماع رسالة بعثها السجين السعودي، هادي بن سعود بن كدمة آل الشريف الحبابي، عبر مقطع فيديو يتحدث فيها من داخل السجن عن ظروف ارتكابه الجريمة قبل نحو 3 عقود، ويطلب مساعدته في إقناع عائلة الضحية بالعفو عنه، مما أسفر عن تدخل وجهاء وشيوخ قبائل.
وذكرت حسابات في موقع "تويتر" تمثل قبائل سعودية، بينها صفحتا "ملتقى قبائل الحباب" و"منصات قحطان الإعلامية"، أن عائلة الضحية وافقت على تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل لمدة أسبوع، ما فتح الباب واسعا أمام مواصلة جهود الوساطة لإقناعهم بالعفو الكامل عن السجين، الذي أمضى 27 عاما محبوسا.
#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/fffwyg5nwM— ملتقى قبائل الحباب (@alahbab111) February 9, 2020
🔴 عاجل :— منصات قحطان الإعلامية قبائل قحطان (@qahtan_tribe) February 9, 2020
تم تأجيل موعد #القصاص لمدة اسبوع ، هذي ان شاء الله بشارة خير للتنازل
يالله ياكريم لين قلوبهم وخلص عبدك من كربته وهمه#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1
يأتي ذلك بعد أن اجتمع عدد من ممثلي قبائل سعودية أمام منزل عائلة ضحية الجريمة من أجل مناشدة أهل الدم العفو عن "أقدم سجين" في المملكة قبيل ساعات من تنفيذ القصاص بحقه.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه عدد من الرجال وقد ألقوا عقالاتهم وأشمغتهم على الأرض، ووضعوا رقابهم عليها في إشارة إلى طلب العفو عن السجين.
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 8, 2020
30 عام خلف القضبان.. شاهد : عدد من القبائل تناشد أهل الدم بالعفو عن أقدم سجين بالمملكة هادي ابن كدمة بظهران الجنوب وساعات تفصله عن القصاص #ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/ysAcu6F2Mi
“تكفى يا عبدالله “.. شاهد : جموع من القبائل تناشد أهل الدم بالعفو عن “هادي ابن كدمة” بظهران الجنوب— صحيفة الحقو (@alhaqonews) February 9, 2020
#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/iWodvmDn1I
حشود كبيره من مختلف القبائل— ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي (@Shurif_Tribe) February 9, 2020
تخرج وتناشد أهل الدم للعفو عن السجين
هادي ابن كدمة أقدم سجين بالسعودية
30 سنه خلف القضبان .
تكفـون يال فرثان
يا رفقنا اللي يبشر بسعدنا
خبر الدنيا تجيب اللي تجيبه
#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/4pjXS0knH9
#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 ثلاثين سنه مسجون وراح شبابه يكفيه ..اعتقوه لوجه الله 💔💔 pic.twitter.com/QWX7V2gobY— ۛ ּنۨــۄڕہ ּا̍ڶــڙهــڕٰا̍نۨــۑْۧ (@roo7kana21) February 9, 2020
وتم نشر رسالة السجين السعودي في ظل نجاح الكثير من جهود وساطة مماثلة في الماضي، في إقناع عوائل الضحايا بالعفو عن قاتلي أبنائهم في بلد يحكم بالإعدام على المدانين بجرائم القتل العمد، مع إمكانية عدم تنفيذ الحكم في حال قررت أسرة القتيل العفو مقابل دية مالية أو من دونها.
وارتكب القاتل جريمته في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، بعدما وجه طعنات لأحد أبناء عمومته، ليرديه قتيلا رغم محاولته إسعافه فور وقوع الجريمة بحسبما قال في رسالته التي روى فيها تفاصيل أخرى، بينها شعور القلق والخوف الذي يعيشه مع اقتراب موعد تنفيذ حكم القصاص.
وناشد السجين السعودي في رسالته كبار قادة البلاد بمن فيهم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وشيوخ القبائل وعلماء الدين، بالتدخل لإنقاذ حياته مع اقتراب موعد تنفيذ الحكم، الذي يجري عادة في ساحة عامة باستخدام السيف.
رسالة من السجين هادي الحبابي الله يفك عوقه— فهد القثامي (@fahadCanada2) February 9, 2020
بعد قليل حكم القصاص عليه
دعواتكم الله يفرح عائلته بالتنازل عنه
#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/0ukJs61byS
قال تعالى:(وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)— عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) February 9, 2020
لهذا وعد الله سبحانه وتعالى من ينزل نفسه ذلك المقام العالي بأن يكون أجره على الله قال تعالى:
(فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)
30 سنه سجين .
#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1pic.twitter.com/MLLsOr2yW3
المصدر: تويتر + وسائل إعلام خليجية