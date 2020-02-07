بعد "سيكل سيدنا آدم" .. ناشطة سعودية تعتذر

اعتذرت الناشطة السعودية، أميرة الناصر، لمتابعيها على نشرها مقطع فيديو لمجسم دراجة هوائية قالت عنها بطريقة ساخرة إنها تعود "لسيدنا آدم" ما أثار جدلا وسخطا كبيرين بين متابعيها.

ونشرت الناشطة أميرة الناصر، مقطع فيديو في حسابها عبر تطبيق "سناب شات" قدمت فيه اعتذارها عن ما حصل، وأوضحت لماذا استخدمت هذا المصطلح.

#اخرسي_اميره_الناصر. البنت تعتذر والمسامح كريم ومافيه احد معصوم من الاخطاء وياكثر اللي يخطون هذي الايام ومايعتذرون pic.twitter.com/SxYug4eXBK — سيف (@Moh88884593) February 5, 2020

وكانت أميرة الناصر، وهي معروفة بنجمة التواصل الاجتماعي في السعودية، ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" وهي في محافظة جدة تعلن توجهها إلى منطقة دوار يتميز بوجود مجسم دراجة "سيكل" عملاق هناك، وقالت: "رايحين على دوار السيكل، فيه سيكل كبير هناك، تعرفون سيكل مين ده، سيكل حق أبونا آدم، راح أصور لكم سيكل حق أبونا آدم!".

المصدر: وكالات