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لحظة تشييع جثمان الفنانة المصرية نادية لطفي إلى مثواه الأخير (فيديو)

مجتمع

لحظة تشييع جثمان الفنانة المصرية نادية لطفي إلى مثواه الأخير (فيديو)
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نادية لطفي
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توافد عدد كبير من نجوم الفن في مصر لمرافقة جنازة الفنانة الكبيرة نادية لطفى، من مسجد مستشفى المعادي العسكري، حيث نقل جثمان الفنانة في سيارة إسعاف إلى مثواه الأخير.

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وتقدم الحضور كل من النجمات ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز وفيفي عبده، والمخرج مجدي أحمد علي والفنان سمير صبري، والفنان عبد العزيز مخيون.

وكان نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي هو أول الحضور إلى مسجد مستشفى المعادي العسكري لمتابعة التحضيرات لصلاة الجنازة ومراسم تشييع الجثمان.

ورحلت الفنانة المصرية القديرة عن عالمنا ظهر أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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