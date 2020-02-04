أحمد الفيشاوي يعترض رسميا على قرار حبسه

قدم الفنان أحمد الفيشاوي معارضة لمحكمة الدقي، على قرار حكم حبسه سنة، في قضية نفقة ابنته لينا، المتهم فيها بالامتناع عن تنفيذ أحكام النفقات والأجور، وذلك لجلسة 11 مارس المقبل.

إقرأ المزيد

وكانت محكمة جنح الدقي بمصر، قضت غيابيا بمعاقبة الفنان، بالحبس سنة وإلزامه بدفع 23 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4 ملايين و700 ألف جنيه مصري.

وحسبما ذكرت محاميته سناء لحظي، "هذا المبلغ هو قيمة إيجار الشقة التي تقيم فيها طليقته هند الحناوي بلندن".

وكانت لينا الفيشاوي قد أقامت دعوى ضد والدها الفنان أحمد الفيشاوي، لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن نفقاتها، وامتناعه عن سداد تلك المبالغ المتراكمة من وقت صدور الحكم.

وكان قد صدر آخر شهر يناير، حكما قضائيا بحقه، يلزمه بدفع كفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، و20 ألفا كتعويض و50 ألفا أتعاب محاماة ومصاريف.

المصدر: الأهرام