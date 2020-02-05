ربع السكان الروس يؤجلون إجازاتهم بسبب فيروس "كورونا"

لا يؤثر تفشي فيروس "كورونا" على اقتصادات الدول والشركات فحسب بل وعلى اقتصاد بعض المواطنين.

أجرى موقع "توتو. رو" الروسي المتخصص في النقل ما بين 29 يناير الماضي و3 فبراير الجاري استطلاعا لرأي المواطنين الروس شارك فيه 1.5 ألف شخص.

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وأظهر أن 6% من السياح الروس امتنعوا عن الرحلات السياحية إلى الصين. أما 8% منهم فتخلوا عن الاستجمام في تايلاند حيث أصيب 19 شخصا بفيروس "كورونا".

واعترف 20% من المشاركين في استطلاع الرأي بأنهم لم يتخذوا بعد قرارا بشأن رحلاتهم السياحية في فبراير الجاري ومارس المقبل. إلا أنهم يميلون إلى التخلي عنها في حال تدهور الأوضاع الصحية في العالم.

مع ذلك فإن نصف المشاركين في استطلاع الرأي أعلنوا أنهم سيقومون برحلة سياحية وسيزورون بلدانا أخرى مهما كلف الأمر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا