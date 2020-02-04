 
مباشر

أول ظهور لـ نجل أصالة نصري بعد تبرئته من تهمة القتل (صورة)

مجتمع

أول ظهور لـ نجل أصالة نصري بعد تبرئته من تهمة القتل (صورة)
Reuters Khaled Abdullah Ali Al Mahdi
الفنانة السورية أصالة نصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7cb

نشر خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستغرام" في أول ظهور له بعد تبرئته من تهمة "قتل شاب بالخطأ بعدما صدمه بسيارته".

إقرأ المزيد
أصالة تعلن رسميا خبر طلاقها
أصالة تعلن رسميا خبر طلاقها

وأقر أهل المجني عليه بالتصالح مع نجل الفنانة أصالة أمام محكمة جنح التجمع الخامس التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية.

وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للشاب المصري "هاني شاكر"، الذي قتله نجل الفنانة السورية بالخطأ إثر صدمه بسيارته في القاهرة الجديدة.

أول ظهور لـ نجل أصالة نصري بعد تبرئته من تهمة القتل (صورة)
instagram
أصالة نصري وابنها خالد

وكان قسم شرطة التجمع تلقى بلاغا بصدم شاب بسيارة بشارع التسعين بمنطقة التجمع.

وكشف شاكر محمد عبد الهادي، والد المجني عليه، أنه تنازل بالصلح عن القضية الخاصة بقيام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة، المتهم بقتل ابنه إثر صدمه بسيارته، وذلك مقابل مبلغ مليون جنيه.

وأضاف والد القتيل أن التصالح تم بمعرفة محامي أصالة، لافتا إلى أنه قبل التصالح لاحتياجه المادي لتربية باقي أبنائه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !