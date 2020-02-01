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النظام الذكي لدفع ثمن تذاكر النقل في موسكو .. الأفضل في العالم

مجتمع

النظام الذكي لدفع ثمن تذاكر النقل في موسكو .. الأفضل في العالم
Sputnik Maksim Blinov
بطاقة "ترويكا"
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حاز مجمع النقل في موسكو جائزة Transport Ticketing Global الدولية بفئة أفضل نظام ذكي لبيع التذاكر".

النظام الذكي لدفع ثمن تذاكر النقل في موسكو .. الأفضل في العالم
Sputnik Mikhail Voskresensky
صورة أرشيفية
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وأقيمت مراسم منح الجائزة يوم 28 يناير في متحف لندن للعلوم الطبيعية. وكانت شركة Arriv البريطانية وشركة Deutsche Bahn الألمانية للنقل وشركة سكك الحديد البريطانية في مانشستر،  منافسة رئيسية لمجمع موسكو للنقل.

وقال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، ماكسيم ليكسونوف،" إننا نعتبر مشروعنا أفضل مشروع في العالم، إذ أننا اخترنا التكنولوجيات العالمية المثالية وأفضل الحلول الهندسية التي سمحت لنا بتوحيد  كل أنواع وسائل النقل في موسكو".

وأضاف قائلا:" استطعنا تطبيق  10 سبل لدفع أجر النقل حيث يمكن للركاب أن يستعينوا ببطاقة "ترويكا" والتي تجمع بين مترو الأنفاق والحافلات والترولي والقطارات الكهربائية. كما يمكنهم دفع أجر النقل باستخدام البطاقات المصرفية والهواتف الذكية وحساباتها".

ويمكن استخدام بطاقة "ترويكا" كذلك لدفع أجر ركن السيارة في مواقف السيارات .

يذكر أن  تطبيق النظام الذكي لدفع أجر النقل  سمح بالقضاء على الطوابير أمام شبابيك التذاكر وتقليص مبيعات التذاكر الورقية بمقدار 4.6 مرة مقارنة بعام 2013، ما وفر مبلغا قدره  2.5  مليار روبل، ما يعادل 39 مليون دولار.

المصدر: إزفيستيا

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