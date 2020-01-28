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مقدمة برامج مصرية مشهورة تبث فيديو نجاتها من موت محقق

مجتمع

مقدمة برامج مصرية مشهورة تبث فيديو نجاتها من موت محقق
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مقطع من الفيديو
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نشرت الإعلامية المصرية المعروفة، بسمة وهبة، فيديو تتحدث فيه عن نجاتها من موت محقق، بسبب المدفأة الكهربائية، بعد أن تسببت في حرق المشترك الكهربائي وانصهاره.

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وقالت بسمة وهبة في الفيديو: "لو كنت حكيت لحد مكنتوش هتصدقوا النار اللي ولعت عندي في الأوضة.. وربنا نجاني وقمت ولحقت الساعة 5 الفجر.. عملت رخامة فوق الخشب واستذكيت، ومع ذلك مكانش كفاية.. الحمد لله على حل حال.. ربنا نجاني.. لو كنت اتأخرت شوية وأنا نايمة كانت النار ولعت في الأوضة".

وقبل فترة كان قد تعرض منزل والد الفنان المصري إيهاب توفيق لكارثة بعد حريقه بسبب المدفأة الكهربائية مما أدى لوفاة والده .

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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