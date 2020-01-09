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مصرع والد مطرب مصري شهير جراء حريق بمنزله (صور)

الثقافة والفن

مصرع والد مطرب مصري شهير جراء حريق بمنزله (صور)
Youtube
إيهاب توفيق
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لقي والد المطرب المصري الشهير، إيهاب توفيق، مصرعه جراء حريق شب في فيلته بحي مدينة نصر بالقاهرة.

وصرح عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، خالد بيومي، اليوم الخميس في حسابه على موقع "فيسبوك" بوفاة والد الفنان، إيهاب توفيق، معلقا: "البقاء والدوام لله تعالى حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده الآن.. ربنا يصبركم يا رب".

مصرع والد مطرب مصري شهير جراء حريق بمنزله (صور)
RT
مصرع والد مطرب مصري شهير جراء حريق بمنزله (صور)
RT
مصرع والد مطرب مصري شهير جراء حريق بمنزله (صور)
RT

وكانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، قد تلقت بلاغا عن حريق في عقار سكني بدائرة قسم أول مدينة نصر، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الأهرام

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