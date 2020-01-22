 
مباشر
عاجل
ماكرون يوبخ ويطرد شرطيا إسرائيليا من كنيسة في القدس

واينستين يمثل أمام أكبر محاكمة تحرش جنسي في عصر #MeToo (فيديو)

مجتمع

واينستين يمثل أمام أكبر محاكمة تحرش جنسي في عصر #MeToo (فيديو)
Reuters Brendan Mcdermid
هارفي واينستين أثناء دخوله المحكمة اليوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n4hm

وصل منذ قليل إلى مبنى المحكمة المنتج السينمائي الشهير، هارفي واينستين، المتهم بجرائم تحرش واغتصاب، في واحدة من أشهر المحاكمات في تاريخ السينما، والتي ألقت بظلالها على قطاعات أخرى.

إقرأ المزيد
"وحش هوليوود" يكسر صمته قبيل محاكمته بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي

وصل واينستين إلى المحاكمة دون إطار المشي الذي كان يستخدمه لمساعدته على السير في المرات السابقة، ومن المتوقع أن تتلى اليوم الأربعاء في الجلسة الافتتاحية البيانات الأساسية، وشهادة الشاهد الأول، في محاكمة وصفت بأنها الأكبر في عصر #MeToo.

وقد أقر واينستين في مستهل المحاكمة بأنه غير مذنب، وأصر على أن كل العلاقات الجنسية التي أقامها كانت بتراضي الطرفين.

ويذكر أنه في حالة إدانة واينستين، فسوف يقضي بقية عمره في السجن، وردا على سؤال الصحفيين، أثناء دخوله قاعة المحكمة، حول ما إذا كان يعتقد أنه سيحصل على محاكمة عادلة، أجاب هارفي واينستين: "نعم".

ويواجه واينستين تهما بسوء السلوك الجنسي بعد اتهامه من أكثر من 70 امرأة بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما أطلق حركة #MeToo التي طالت فيما بعد مخرجين وفنانين، وخرجت عن إطار الفن إلى السياسة وكافة المجالات الأخرى.

المصدر: سكاي نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عالما نفس يطوران "برنامج تعذيب" لمعتقلي غوانتانامو