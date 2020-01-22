إصابة مغني الروك البريطاني أوزي أوزبورن بمرض باركنسون

كشف مغني الروك البريطاني الشهير أوزي أوزبورن خلال مقابلة تلفزيونية أذيعت أمس أنه مصاب بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش، حيث أجل جولة عالمية العام الماضي بسبب مشكلات صحية.

وقال أوزبورن خلال برنامج "صباح الخير أمريكا" الذي تبثه شبكة "إيه.بي.سي"، إنه تلقى تشخيص إصابته بالمرض في فبراير 2019 بعد أن تعرض للسقوط في المنزل واضطر لإجراء جراحة في الرقبة، كما عانى في الآونة الأخيرة من الالتهاب الرئوي ومضاعفات الإنفلونزا وأصيب بالتهاب في يده.

وسبق أن نفى أوزبورن إصابته بالشلل الرعاش لكنه قال في المقابلة، إنه يريد أن يكون صريحا مع معجبيه.

وصنع أوزبورن اسمه بصفته المغني الرئيسي لفرقة موسيقى الهيفي ميتال الشهيرة "بلاك ساباث".

وقال وهو يجلس بجانب زوجته شارون عن معجبيه "إنهم الهواء الذي أتنفسه كما تعرفون... أشعر بتحسن. لقد اعترفت بحقيقة أن لدي حالة باركنسون. وآمل أنهم سيبقون بجانبي لأنني أحتاجهم"، مؤكدا أنه يسعى للتعافي ليعود لإقامة الحفلات الموسيقية أمام معجبيه.

المصدر : رويترز