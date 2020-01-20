عندما تتعانق الجينات المتنوعة.. ملكة روسية من أصل مصري (صور)

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لطفلة مصرية تدعى تيا حمدي، صنفت كأجمل طفلة روسية من أصل مصري بعد فوزها بلقب ملكة جمال الأطفال في روسيا عام 2019.

تبلغ تيا حمدي من العمر 5 سنوات، ولدت لأب مصري وأم روسية، وحصدت لقب أجمل طفلة في روسيا بالجمع بين الجمال الروسي وخفة الدم المصرية، حيث نالت تيا شهرة واسعة في مجال الإعلانات، وأصبح صورها تملأ شوارع روسيا.

وتحولت تيا إلى نجمة وأصبحت نموذجا رائعا للأناقة والجمال في عالم الموضة في روسيا، وأنشا والداها لها حسابا على "إنستغرام"، حيث تنال صور "تيا" كثيرا من التعليقات من متابعيها ومحبيها.

المصدر: مصراوي