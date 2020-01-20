من المرأة المصرية التي احتفى بها غوغل؟

احتفى محرك البحث "غوغل" بالمحامية المصرية، مفيدة عبد الرحمن، يوم أمس الأحد، 19 يناير، ذكرى مولدها.

وولدت مفيدة عبد الرحمن في حي الدرب الأحمر، 19 يناير عام 1914، لأب كان يعمل خطاطا للمصاحف، وألحق ابنته بمدرسة داخلية للبنات منذ سن الخامسة، ثم التحقت بمدرسة السنية، وحصلت على البكالوريا، لتتزوج بعدها من كاتب وتاجر للمصاحف.

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كاد المرء يظن أن زواجها سيضع حدا لطموحها، خاصة وأنها قد أصبحت أما لطفل، إلا أنها التحقت بكلية الحقوق، وانتهت من دراسة القانون عام 1935، وحصلت على الليسانس، وهي أم لأربعة أطفال.

بذلك أصبحت مفيدة عبد الرحمن أول امرأة "أفوكاتو" (محامية) مصرية تدخل المحاكم على اختلافها وهي حامل، حيث حققت نجاحات في مهنة المحاماة، ما دفع الموكلين لطلبها بالاسم قبل أن تؤسس مكتبا للمحاماة.

كذلك كانت المحامية المصرية مفيدة عبد الرحمن أول سيدة تشغل منصب عضو مجلس إدارة بنك عام 1962، ودخلت البرلمان، وعملت مع الأمم المتحدة في قضايا تنظيم وتوجيه الأسرة، لتصبح فيما بعد رئيسة جمعية نساء الإسلام حتى وفاتها عام 2002.

المصدر: وكالات