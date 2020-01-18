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اليمن.. العثور على الطفلة المخطوفة لجين مقطوعة اللسان

أخبار العالم العربي

اليمن.. العثور على الطفلة المخطوفة لجين مقطوعة اللسان
Reuters KA/ASU
أطفال يمنيون -أرشيف-
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عثرت السلطات اليمنية على الطفلة المختطفة لجين أمس الجمعة، قرب حديقة حيوانات في منطقة دار سلم بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من انتشار خبر اختفائها الذي أثار قلق اليمنيين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن لجين محمد (9 سنوات) وجدت مقطوعة اللسان وعلى جسدها آثار حروق، وحالتها النفسية سيئة للغاية، فيما لم يتم العثور على الجاني الذي أثارت فعلته الشنيعة استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا صورها في وقت سابق على أمل إيجادها.

وأشار موقع "المشهد اليمني" إلى أن طفلين آخرين اختفيا في محافظة تعز، حيث تم الإعلان عن اختفاء مصطفى عبد الواسع (13 سنة)، وأواب طارش (14 سنة) في منطقة ذبحان.

وسجلت حالات الاختطاف انتشارا في الآونة الأخيرة باليمن إلى جانب حالات اغتصاب الأطفال، في ظل الانفلات الأمني في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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