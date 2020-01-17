"الدولية للإبل" تبحث سبل تحسين معيشة الجمال في أستراليا

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين، عقد اجتماعا مع ممثل المنظمة في أستراليا باتريك ماجو، لبحث وضع الإبل في أستراليا وتحسين بيئة معيشتها.

وقالت الوكالة السعودية إنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة وضع الإبل الحالي في أستراليا وكيفية الاستفادة من الأعداد الكبيرة والمتزايدة وتحسين بيئة معيشتها وتطبيق الإجراءات القانونية الدولية للتعامل والحفاظ عليها، إضافة إلى بحث كيفية تصديرها للدول والمواقع المختلفة في العالم التي تكون بحاجة للحوم وألبان الإبل واستثمار جلودها".

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وأضافت: "شدد بن حثلين على أن المنظمة الدولية للإبل تتابع مع مندوبيها وممثليها وجهات الاختصاص أوضاع الإبل في جميع أنحاء العالم، من أجل العمل على تحسين سبل رعايتها ومعيشتها والتعامل معها وطرق نقلها، كاشفا عن وجود خطتين قصيرة المدى تعني بالحد من بعض الممارسات السلبية الموجودة حاليا، وأخرى طويلة المدى ترمي إلى الاستفادة القصوى من الإبل".

من جانبه أعرب باتريك ماجو عن "سعادته للاجتماع مع رئيس المنظمة مؤكدا أنه شخصية مميزة ويتمتع برؤى مستقبلية رائعة ستحلق بقطاع الإبل نحو آفاق واسعة"، مضيفا "أنهم من خلال الجهات المعنية في أستراليا سيعملون بجد للتعاون مع المنظمة الدولية، من أجل الحفاظ على الإبل وتحسين ظروف معيشتها وطرح الوسائل المناسبة للاستفادة منها".

المصدر: "واس"