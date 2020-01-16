رحيل أسطورة الاستخبارات العسكرية السوفيتية

أفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية بأن الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية السوفيتية اللواء، إيفان أوستينوف، توفي يوم 16 يناير في موسكو عن عمر يناهز 100 عام.

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ولد اللواء عام 1920 وشارك إبان الحرب الوطنية العظمى(1941 - 1945) في معارك موسكو وأوريول وبيلاروس حيث خدم في تشكيلات الاستخبارات العسكرية.

وتولى عام 1954 إدارة الاستخبارات العسكرية في القوات السوفيتية المرابطة في ألمانيا.

ثم تولى عام 1970 منصب رئيس الإدارة الثالثة في لجنة أمن الدولة (الاستخبارات العسكرية) الذي شغله لغاية عام 1973.

وفي عام 1981 تم تعيينه مستشارا لوزير التخطيط السوفيتي لشؤون الأمن من حيث انتقال عام 1991 إلى التقاعد.

وكان الصحفي الروسي المعروف، ليونيد مليتشين، قد ادعى في مقال نشرته صحيفة "نوفويا غازيتا" أن رئيس الحكومة السوفيتية، أليكسي كوسيغين (1904 - 1980)، كان أعوام 1964 – 1980 تحت الرقابة الدائمة من قبل أجهزة الأمن، بما فيها الاستخبارات العسكرية، التي تتنصت على كل محادثاته الحكومية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا