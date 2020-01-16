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74% من الروس يعتزمون العام الجاري تغيير أعمالهم

مجتمع

74% من الروس يعتزمون العام الجاري تغيير أعمالهم
Sputnik Vladimir Pesnia
صورة أرشيفية
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أجرت بوابة "رابوتا. رو" الإلكترونية الروسية الاستطلاع الهاتفي لرأي المواطنين الروس الذي أظهر أن 74% منهم يريدون تغيير نوع العمل عام 2020.

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وهناك أكثر من سبب للرغبة في تغيير العمل وأهمها هو العامل المادي.

وقال 53% من المشاركين في استطلاع الرأي إنهم غير راضين بما يتقاضون من رواتب ويأملون أن يجلب عملهم في مكان آخر أموالا أكثر.

ويريد ربع المشاركين في استطلاع الرأي البحث عن عمل جديد في محاولة لتغير حياتهم وخوض تجربة جديدة مبدئيا.

أما 6% منهم فلا يُرضيهم حجما مكثفا للعمل. فيما اعترف 3.5% منهم أنهم مضطرون إلى مغادرة مكان العمل جراء توتر العلاقات مع الإدارة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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