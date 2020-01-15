 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة

لأول مرة.. وزير ياباني في إجازة رعاية الرضيع

مجتمع

لأول مرة.. وزير ياباني في إجازة رعاية الرضيع
ilyavaliev.livejournal.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2q2

سيصبح وزير البيئة الياباني، كويدزومي سيندزيرو، أول وزير أخذ إجازة خاصة برعاية الرضيع.

وذلك بعد أن أنجبت زوجته وعارضة الأزياء اليابانية المعروفة، تاكيغافا كريستل، أول طفل لهما.

إقرأ المزيد
كشف العمر
كشف العمر "غير السعيد" في البلدان النامية

تجدر الإشارة إلى أن القانون الياباني يسمح للوالدين بأخذ إجازة رعاية الرضيع، لكن الرجال لا يستفيدون من هذا الحق إلا نادرا. وسبب ذلك هو سلوك نفسي يمنعهم من تعليق جزء من واجباتهم على عاتق زملائهم في العمل.

فيما أفادت قناة" NHK" اليابانية بأن الوزير لن يستفيد من حقه بأخذ إجازة رعاية الرضيع إلا جزئيا، إذ أن إجازته ستستغرق أسبوعين فقط بدلا من 3 أشهر بحسب القانون حيث يعتزم تسيير شؤون الدولة عن بعد وذلك باستخدام اتصالات الفيديو والبريد الإلكتروني.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا