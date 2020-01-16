أول سعودية تعمل "مساعدة قاض" بمحكمة أمريكية

سجلت قوائم القضاء والقانون السعودي اسم المبتعثة هيا محسن الشمري، كأول سعودية تعمل بمسمى مساعدة قاض متطوعة في محكمة أمريكية.

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وكتبت هيا المبتعثة لدراسة الماجستير في القانون، على حسابها في موقع "تويتر" "تم قبولي في التدريب للعمل كمتطوعة في محكمة أمريكية مساعد قاض حققت أهم أهدافي في 2020".

يذكر أن السعودية هيا باحثة قانونية وخريجة حقوق من جامعة الملك سعود، وابتعثت لاستكمال الدراسات العليا في القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت في مجال المحاماة بعد حصولها على الدبلوم العالي.

هيا محسن الشمّري

مبتعثة سعودية لدراسة الماجستير في القانون

أول سعودية تعمل بمسمّى مساعد قاضي كمتطوّعة في محكمة أمريكية. pic.twitter.com/bhkE2z9eVZ — ‏أول سعوديـ/ـة First🥇Saudi (@First1Saudi) January 14, 2020

تم قبولي في التدريب للعمل كمتطوّعة في محكمة أمريكية (مساعد قاضي)، أحد أهم أهدافي في 2020 ❤️ pic.twitter.com/GIQTxIeUqe — هيا محسن الشمّري (@haya_mohseen) January 13, 2020

وسبق لها أن وجهت رسالة للمبتعثين السعوديين "الآن في الوقت الذي تخوض فيه بلادك هذه التحديات وتحقق من خلالها هذه الإنجازات، نصب نفسك سفيرا لها لأنها فعلا تستحق من يحمل نفسه مسؤولية نشر إنجازاتها ولا تستهن أبدا بالمجتمعات البسيطة حولك، فالأفكار العظيمة يحملها الأشخاص البسطاء وأحيانا يكون تأثير ذلك أكبر وأعظم بكثير مما نتصور".

المصدر:"عكاظ"