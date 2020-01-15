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سعودية تنقذ حياة مريضة ابتلعت لسانها على متن طائرة بعد اقلاعها

مجتمع

سعودية تنقذ حياة مريضة ابتلعت لسانها على متن طائرة بعد اقلاعها
Reuters Amr Dalsh
صورة أرشيفية
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نجحت ممرضة سعودية خلال سفرها على متن الخطوط الجوية المتجهة من مدينة حائل إلى الرياض، فجر الثلاثاء في إنقاذ راكبة ابتلعت لسانها على متن الطائرة، بعد إقلاعها من المطار بربع ساعة.

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وطلبت الممرضة عواطف الشمري، العودة للمطار لإنقاذ حياة الراكبة.

وقالت الشمري لـصحيفة "سبق" السعودية "سمعت أصوات استغاثة من قبل راكبة ( وهي مريضة سرطان) كانت قد ابتلعت لسانها، فقمت على الفور بإرشادها للتصرف السليم في مثل هذه الحالات، لإتاحة دخول وخروج الهواء لرئتيها، وعملت على إنعاش القلب والرئتين بمساعدة بعض الركاب".

وكتب ابن المريضة في تغريدة له على "تويتر" "‏أشكر المسعفة أختي عواطف، الله يكتب أجره في فجر صباح اليوم الثلاثاء، على متن الطائرة المتجهة من حائل إلى الرياض أثناء المغادرة، أغمي على أمي وهي تعاني من مرض السرطان، وابتلعت لسانها، وقامت الممرضة عواطف بنت دهام العلياني الشمري بإنقاذها وإسعافها".

المصدر: "سبق"

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