فنانون عرب ينعون السلطان قابوس
بادر عدد من فناني ومشاهير العالم العربي إلى نعي سلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد، عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت المغنية اللبنانية إليسا تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "كل التعازي لشعب سلطنة عمان برحيل السلطان قابوس بن سعيد... إن شاء الله ستضل عمان مزدهرة ومستمرة على نهج العمران والثقافة والسلام".
كل التعازي لشعب سلطنة عمان برحيل السلطان #قابوس_بن_سعيد— Elissa (@elissakh) 11 janvier 2020
انشالله بتضل عمان مزدهرة ومكملة بنهج العمران والثقافة والسلام
وكتبت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تغريدة جاء فيها: "خالص التعازي والمواساة للشعب العماني بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله وحفظ سلطنة عمان الحبيبة وشعبها".
خالص التعازي والمواساة للشعب العُماني بوفاة السلطان #قابوس_بن_سعيد 🇴🇲🙏— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) 11 janvier 2020
رحمه الله وحفظ #سلطنة_عمان الحبيبة وشعبها
من جهتها، غردت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، قائلة: "سلطنة عمان خسرت اليوم قائدا عظيما، جلالة السلطان قابوس، رحمه الله.. كل التعازي لدولة وشعب سلطنة عمان".
سلطنة عمان خسرت اليوم قائد عظيم، جلالة السلطان قابوس، رحمه الله— Nancy Ajram (@NancyAjram) 11 janvier 2020
كل التعازي لدولة وشعب سلطنة عمان
كما كتبت الفنانة الإماراتية، أحلام، والمطرب الكويتي، نبيل شعيل، والمطرب اللبناني، راغب علامة، والمطربة اللبنانية، نجوى كرم، وفنانون آخرون تغريدات مماثلة توجهوا فيها بأحر التعازي لشعب سلطنة عمان.
المصدر: "تويتر"