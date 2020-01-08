تغريدة لشاعر سعودي عن أصالة تعرضه للانتقاد على مواقع التواصل

تعرض الشاعر السعودي محمد السكران لانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تغريدة نشرها عن الفنانة السورية أصالة نصري.

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وكتب السكران في تغريدته على "تويتر": "متى تنقضي عدة أصالة؟"، في إشارة منه إلى خبر انفصال الفنانة عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وتابع تغريدته بتعليق ونشر صورته، وكأنه "يعلن" عن جاهزيته للارتباط بها.

ووجه العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي انتقاداتهم للشاعر، معتبرين إياه "غير آبه" بنفسية الفنانة عقب إعلانها خبر انفصالها عن زوجها، وأنها تمر بظروف صعبة، داعين السكران إلى عدم "مضاعفة" الأمر عليها.

ونشرت الفنانة السورية الاثنين خبر انفصالها عن العريان على صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، بعد زواج دام أكثر من 10 أعوام، مرفقا بتعليق شكرت فيه محبيها على دعمهم في أزمتها.

المصدر: محمد السكران "تويتر" + وكالات