تغريدة لشاعر سعودي عن أصالة تعرضه للانتقاد على مواقع التواصل
تعرض الشاعر السعودي محمد السكران لانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تغريدة نشرها عن الفنانة السورية أصالة نصري.
وكتب السكران في تغريدته على "تويتر": "متى تنقضي عدة أصالة؟"، في إشارة منه إلى خبر انفصال الفنانة عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.
وتابع تغريدته بتعليق ونشر صورته، وكأنه "يعلن" عن جاهزيته للارتباط بها.
@AssalaOfficialpic.twitter.com/I0QacG2fNh— محمد السكران (@M_saakran) January 7, 2020
ووجه العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي انتقاداتهم للشاعر، معتبرين إياه "غير آبه" بنفسية الفنانة عقب إعلانها خبر انفصالها عن زوجها، وأنها تمر بظروف صعبة، داعين السكران إلى عدم "مضاعفة" الأمر عليها.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
صباح الخير ... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #اصاله_كامل
ونشرت الفنانة السورية الاثنين خبر انفصالها عن العريان على صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، بعد زواج دام أكثر من 10 أعوام، مرفقا بتعليق شكرت فيه محبيها على دعمهم في أزمتها.
المصدر: محمد السكران "تويتر" + وكالات