"كلب ضخم" يرعب قطا صغيرا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، مناقشات حادة حول مقطع فيديو، ظهر فيه رجل متنكرا بزي كلب ضخم، وهو يدخل الرعب في قلب قط صغير.

وفي اللقطات، ظهر القط الصغير وهو يتجول في الغرفة باطمئنان، وعند اقترابه من الباب توقف فجأة، وبدا عليه القلق والخوف إلى حد كبير، وأخذ بالتراجع إلى داخل الغرفة والفرار. في هذا الوقت دخل الغرفة، "كلب ضخم" وتوجه نحو القط المرعوب الذي التجأ إلى الزاوية وهو "يزأر" تجاه "العدو".

ولدى تقييمهم للفيديو، انقسم المستخدمون إلى معسكرين: البعض اعتبره خطيرا وبمثابة استهزاء بالحيوان البائس، فيما اعتبره آخرون طريفا ومضحكا.

المصدر: نوفوستي