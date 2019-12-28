مصر.. حكم نهائي بسجن الراقصة "جوهرة" في قضية اتهامها بـ "إثارة الغرائز" (فيديو)

أيدت محكمة مصرية، مساء السبت، حكما بالحبس لمدة عام مع الشغل ضد الراقصة الروسية يكاتيرينا أندرييفا، المعروفة باسم "جوهرة"، لاتهامها بالتحريض على "الفسق والفجور وإثارة الغرائز".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن محكمة جنح مستأنف الجيزة، قضت اليوم بقبول الاستئناف المقدم من الراقصة "جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر ضدها، في اتهامها بـ"التحريض على الفسق والفجور".

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وكانت النيابة العامة وجهت للراقصة تهما بـ "التحريض على الفسق والفجور"، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص.

وجاء في التحقيقات، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة "يكاتيرينا أندرييفا" مرتدية بدله رقص شبه عارية، وتظهر فيها مفاتن جسدها، وتظهر فيه الراقصة وهي تشير إلى أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب.

وأضافت التحريات، أنه وإثر التحقيق في الواقعة تبين أن الراقصة تقدم فقرة للرقص الشرقي في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.

وألقت قوات شرطة السياحة القبض على الراقصة، حيث أقرت بأنها ظهرت في الفيديو المذكور، وأحيلت لنيابة قسم الجيزة للتحقيق معها، حيث صرحت بأنها حضرت إلى مصر للسياحة لكنها اتجهت للرقص الشرقي بعد فترة من مكوثها.

جدير بالذكر أن الراقصة "جوهرة" نشرت في 26 ديسمبر 2019، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وهي ترقص في حفل أحياه الفنان راغب علامة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية