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أمريكية تتنصت على طليقها باستخدام دمية

مجتمع

أمريكية تتنصت على طليقها باستخدام دمية
Dominic Bamford Facebook Page
دمية ميكي ماوس التي استخدمتها الزوجة في التنصت
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راقبت امرأة من مدينة هاكيتستاون بولاية نيوجيرسي زوجها السابق سرا بمساعدة دمية ناعمة محشوة بجهاز تنصت.

وتفيد صحيفة The Sun، بأن هيثر بامفورد (33 سنة) أرسلت طفلها إلى زوجها السابق دومينيك ومعه دمية محشوة على شكل ميكي ماوس، أخفت فيها جهاز تسجيل الأصوات. ولكن عندما ضغط طليقها على الزر مساء يوم 15 ديسمبر الجاري، سمع صوته الشخصي، وحينها أدرك أن هناك من يراقبه، فقرر إبلاغ الشرطة بالأمر.

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وبعد أربعة أيام اعتقلت الشرطة بامفورد بتهمة التنصت ومضايقة دومينيك. ولم تحدد الفترة التي كانت تتنصت فيها على زوجها السابق، ولا يزال التحقيق جاريا.

وسبق أن أعلن في شهر نوفمبر الماضي، عن اعتقال شاب في  مدينة هوبارت بولاية تسمانيا الأسترالية، واعترف بأنه كان يراقب حركة سيارة حبيبته السابقة ويتنصت على هاتفها باستخدام تطبيق خاص.

المصدر: لينتا. رو

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