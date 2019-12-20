دريد لحام يوضح لـRT تصريحاته حول النقاب

حسما للجدل الذي أثير على بعض الصفحات والمواقع، أوضح الفنان السوري دريد لحام لـRT تصريحاته الإذاعية الأخيرة حول النقاب.

وقال دريد لحام إن الحديث كان عن النقاب وفي الجامعات تحديدا، وأكد أنه لم يتطرق إلى مسألة "الحجاب" التي وصفها بأنها حرية شخصية.

وأوضح أن السؤال الذي وجهته إذاعة "ميلودي" كان: "هل أنت مع منع النقاب في الجامعات؟"

وأضاف: "أنا لست مع النقاب في الجامعات، لأنه قد تحدث عملية تزوير، وقد تدخل أنثى أو ذكر بدل فتاة إلى الجامعة، لأن ملامح الوجه غير ظاهرة، ومن هذه الناحية أنا مع منع النقاب وليس الحجاب في الجامعات تحديدا".

وأصدرت جامعة دمشق قرارا قضى بمنع ارتداء قائمة من الأزياء منها النقاب، وأثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

أسامة يونس دمشق