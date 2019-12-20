35% من الروس يتهمون الهواتف الذكية بتقييد حريتهم

أجرت مؤسسة "الرأي العام" الروسية يوم 1 ديسمبر استطلاع رأي المواطنين بشأن الدور الذي تلعبه الهواتف الذكية في حياتهم.

وقال 35% من المواطنين الروس المشاركين في استطلاع الرأي إن الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية النقالة تفرض قيودا على حريتهم. بينما شاطر هذا الرأي عام 2013 نحو 16% من المواطنين فقط.

ومن جهة أخرى اعتبر 51% من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي أن الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية النقالة تزيد من حرية حركتهم وقدرتهم على التنقل.

إقرأ المزيد

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في مطلع ديسمبر الجاري مرسوما رئاسيا يقضي بحظر بيع الهواتف النقالة التي لا تستخدم البرامج الروسية.

أما موقع kp.ru الإلكتروني الروسي فكان قد أفاد في وقت سابق بأن 60 % من الروس أيّدوا فكرة حظر استخدام الهواتف النقالة في المدارس. وبدأ بعض الأقاليم فرض حظر على استخدام الهواتف النقالة أثناء الدراسة وألزمت التلاميذ بتسليم هواتفهم للحرس قبل دخولهم المدرسة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا.