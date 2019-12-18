الهاكرز يخترقون بيانات شركة طبية ضخمة في كندا

ذكر موقع "نوفوستي" الروسي أن مجموعة من الهاكرز تمكنت من اختراق الشبكة الإلكترونية لمخابر LifeLabs الطبية في كندا، وكادت تسرق بيانات حوالي 15 مليون شخص.

وأشار الموقع إلى أن LifeLabs اكتشفت الهجوم الإلكتروني مؤخرا، وأن الهجوم على شبكة حواسبها مكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى البيانات الخاصة بالعملاء، بما فيها بيانات تشمل الأسماء والعناوين والبريد الإلكتروني، وكذلك تواريخ الميلاد وأرقام البطاقات الطبية ونتائج الاختبارات الطبية.

وقال تشارلز براون المدير التنفيذي للمؤسسة التي تدير مخابر LifeLabs، إن مؤسسته اتخذت التدابير اللازمة لحماية معلومات العملاء ومنع حدوث مثل هذه الخروقات في المستقبل، وتعمل على تعزيز أنظمة حماية البيانات الإلكترونية الخاصة بها.

We recently identified a cyber-attack that involved unauthorized access to our computer systems. We are sorry that this incident happened. The data has been retrieved, and a law enforcement investigation is underway. For more info, visit https://t.co/gUYdHeR0Kh. — LifeLabs (@LifeLabs) 17 декабря 2019 г.

وأوضح براون أن المؤسسة تواصلت مع هيئات حماية القانون وأبلغتها بالحادثة، كما زودت عملاءها بخدمات إضافية لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.

وأشار خبراء في مجال الأمن الإلكتروني إلى أن بيانات العملاء التي تم الحصول عليها نتيجة الهجمات الإلكترونية المذكورة لم يتم تسريبها إلى العلن بعد، ولم تنشر في أي مكان.

المصدر: فيستي