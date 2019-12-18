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الهاكرز يخترقون بيانات شركة طبية ضخمة في كندا

العالم الرقمي و Social media

الهاكرز يخترقون بيانات شركة طبية ضخمة في كندا
Sputnik Alixei Malgavko
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ذكر موقع "نوفوستي" الروسي أن مجموعة من الهاكرز تمكنت من اختراق الشبكة الإلكترونية لمخابر LifeLabs الطبية في كندا، وكادت تسرق بيانات حوالي 15 مليون شخص.

وأشار الموقع إلى أن LifeLabs اكتشفت الهجوم الإلكتروني مؤخرا، وأن الهجوم على شبكة حواسبها مكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى البيانات الخاصة بالعملاء، بما فيها بيانات تشمل الأسماء والعناوين والبريد الإلكتروني، وكذلك تواريخ الميلاد وأرقام البطاقات الطبية ونتائج الاختبارات الطبية.

وقال تشارلز براون المدير التنفيذي للمؤسسة التي تدير مخابر LifeLabs، إن مؤسسته اتخذت التدابير اللازمة لحماية معلومات العملاء ومنع حدوث مثل هذه الخروقات في المستقبل، وتعمل على تعزيز أنظمة حماية البيانات الإلكترونية الخاصة بها.

وأوضح براون أن المؤسسة تواصلت مع هيئات حماية القانون وأبلغتها بالحادثة، كما زودت عملاءها بخدمات إضافية لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.

وأشار خبراء في مجال الأمن الإلكتروني إلى أن بيانات العملاء التي تم الحصول عليها نتيجة الهجمات الإلكترونية المذكورة لم يتم تسريبها إلى العلن بعد، ولم تنشر في أي مكان.

المصدر: فيستي

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