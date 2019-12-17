نشر رجل الأعمال السعودي الأمير، الوليد بن طلال، مقطع فيديو لأحدث رحلات الاستجمام العائلية الخاصة التي قضاها مؤخرا في وسط الصحراء، وتخللها لقاء بعض المواطنين ومنحهم مساعدات.

وظهر الأمير في الفيديو برفقة حفيداته الخمس وفريق كبير من المساعدين والمرافقين، وسط مخيم مجهز أقيم وسط الصحراء.

وخلال فترة مكوثه استقبل الوليد برفقة حفيداته الأميرات الخمس، نساء سعوديات واستمع إلى مطالبهن ومنحهن بعض المساعدات من منازل وسيارات.

ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر



Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert pic.twitter.com/1oWoOicmVM — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) 16. prosinca 2019.

المصدر: وكالات