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الوليد بن طلال في رحلة استجمام عائلية تخللها لقاء بعض المحتاجين

مجتمع

الوليد بن طلال في رحلة استجمام عائلية تخللها لقاء بعض المحتاجين
Reuters
الامير السعودي، الوليد بن طلال
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نشر رجل الأعمال السعودي الأمير، الوليد بن طلال، مقطع فيديو لأحدث رحلات الاستجمام العائلية الخاصة التي قضاها مؤخرا في وسط الصحراء، وتخللها لقاء بعض المواطنين ومنحهم مساعدات.

وظهر الأمير في الفيديو برفقة حفيداته الخمس وفريق كبير من المساعدين والمرافقين، وسط مخيم مجهز أقيم وسط الصحراء.

وخلال فترة مكوثه استقبل الوليد برفقة حفيداته الأميرات الخمس، نساء سعوديات واستمع إلى مطالبهن ومنحهن بعض المساعدات من منازل وسيارات.

المصدر: وكالات 

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