مجلس رموز الدولة يقترح على الرياضيين الروس علما للإمبراطورية الروسية

اقترح رئيس مجلس الهيرالديك (رموز الدولة) لدى الرئيس الروسي، غيورغي فيلينباخوف، استحداث علم يشارك الرياضيون الروس تحته في الدورات الأولمبية والمباريات الدولية الكبرى.

وأضاف أن مجلسه مستعد للمشاركة في إعداد العلم الجديد. وأوضح أن العلم يمكن أن يعكس ما رسم على أزياء الرياضيين الأولمبيين الروس الأوائل للإمبراطورية الروسية مطلع القرن الماضي وهو النسر الأسود ذو الرأسين على الخلفية البيضاء.

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وقال فيلينباخوف، في حديث أدلى به لقناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية إن حرمان الرياضيين الروس من العَلم الروسي الوطني ثلاثي الألوان والنشيد الوطني هو ضربة موجهة إلى هيبة الدولة وصفعة على وجهها.

يذكر أن اللجنة التنفيذية في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قررت في 9 ديسمبر حرمان الرياضيين الروس من الأداء تحت العلم الروسي الوطني وبرفقة النشيد الوطني وكذلك إجراء المباريات الرياضية الكبرى في روسيا لمدة 4 أعوام.

المصدر: روسيسكايا غازيتا