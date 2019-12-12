روسيا تحتفل بيوم الدستور

يحتفل الشعب الروسي في 12 ديسمبر بيوم الدستور الذي تم إقراره في 12 ديسمبر عام 1993 بعد إجراء الاستفتاء الشعبي.

ونشر النص الكامل لدستور روسيا في 25 ديسمبر عام 1993 حين أصدر الرئيس الروسي آنذاك، بوريس يلتسين، مرسوما رئاسيا قضى بإعلان يوم 12 ديسمبر عيدا رسميا.

وسبق دستور عام 1993 تبني دستور عام 1918 لروسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية، ثم دستور عام 1924 للاتحاد السوفيتي، ثم دستور عام 1936 المسمى بـ دستور ستالين ودستور عام 1977 المسمى بـ دستور بريجنيف الذي سرى مفعوله لغاية تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

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وقد أدرجت في دستور عام 1993 تعديلات قضت باندماج المحكمة العليا مع المحكمة الاقتصادية وانضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الفدرالية إلى روسيا.

ويعتبر الدستور محورا للنظام القانوني في روسيا وآلية قانونية ذات مفعول مباشر. وإنه يحدد مغزى ومضمون القوانين الأخرى.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018 بالدور الديمقراطي البناء للدستور الروسي الحالي، مشيرا إلى أن الدستور خلق ظروفا لتطور البلاد المستقر وتشكيل مؤسسات الدولة الاجتماعية وممارسة سياستها الخارجية المفتوحة وحماية مصالحها القومية.

المصدر: أرغومنتي إي فاكتي