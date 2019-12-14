روسيا تشهد العام الجاري انخفاضا في الوفيات والولادات

زاد الانخفاض الطبيعي لعدد السكان في روسيا في الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري عما هو عليه في الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 259 ألفا و600 شخص.

جاء ذلك في تقرير نشره الخبراء في هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية التي قالت إن هذا المؤشر هو الأسوأ خلال 11 عاما خلت، مع العلم أن الانخفاض الطبيعي لعدد السكان بلغ عام 2008 نحو 208 آلاف شخص.

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وقال الناطق باسم الهيئة إن السبب الرئيس لانخفاض عدد السكان في روسيا هو تقلص عدد الولادات في 80 إقليما روسيا من إجمالي 85 إقليما.

وهناك سبب آخر لانخفاض الولادات ينحصر في انحدار غالبية النساء اللواتي ينجبن أطفالهن حاليا إلى جيل التسعينيات قليل العدد ، الأمر الذي يقلل احتمال ولادة الأطفال.

من جهة أخرى فإن هيئة الإحصاء الفدرالية أشارت كذلك إلى انخفاض عدد الوفيات في روسيا، مقارنة بالعام الماضي بـ 27 ألف شخص .

المصدر: نوفوستي