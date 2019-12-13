استطلاع الرأي: ربع الروس يخشون فقدان عملهم

أجرت شركة " HeadHunter" الروسية استطلاع رأي المواطنين لتسلط الضوء على الخوف من فقدان العمل لدى الروس.

وأظهر استطلاع الرأي أن نحو 25% من المواطنين الروس يخشون فقدان العمل. ويزداد الخوف لدى الذين يعملون في مجالات الأمن والمصارف والاستثمارات وإدارة الكوادر والنقل والمبيعات والمشتريات.

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قالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن الذين يعملون في مجالات العلم والتعليم واستخراج الخامات والاستشارات وكذلك العمال وخبراء التقنيات العالية والمعلومات يخشون أقل من الآخرين من فقدان العمل.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الشركات الروسية تعتزم أن تسرح في الأشهر القليلة القادمة 281 ألف شخص، ما يشكل نسبة 0.4% من إجمالي العاملين في روسيا.

وكانت وزارة العمل الروسية قد قدمت يوم 6 نوفمبر الماضي تقريرا إلى اللجنة الثلاثية (الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية) الخاصة بضبط وتنظيم علاقات العمل الاجتماعية. وتم إعداد التقرير بناء على المعلومات الواردة من أرباب العمل الذين يجب عليهم حسب قانون العمل إعلام السلطات قبل تسريح العمال والموظفين بشهرين.

وأظهر التقرير أن العدد الأكبر من المهددين بخطر فقدان العمل هم العاملون في مجال النقل (26.6 ألف شخص) ومجال الأموال والمصارف (20.9 ألف شخص) ومجال إنتاج الأجهزة الكهربائية (16.7 ألف شخص).

وحسب وزارة العمل فإن عدد العاطلين عن العمل الذين تم تسجيلهم رسميا في بورصة العمل بلغ في روسيا 661.43 ألف شخص.

المصدر: لايف